Galatasaray'a Leroy Sane'den haber var! Sözleşmesi bitince imza atacağı iddia edilmişti...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya çalışıyor. Sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgilenen sarı-kırmızılılar Leroy Sane'yi gündemine almıştı.
Gelecek sezon sözleşmesi bitecek Leroy Sane'nin Bayern Münih ile devam etme ihtimali ortaya çıktı. Alman ekibi Sane'yi kadroda tutup yeni sözleşme önermeye karar verdi.
Bayern Münih'in kısa süre içinde Sane'ye sözleşme önereceği ve anlaşılması durumunda da resmi açıklamayı yapacağı aktarıldı.
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