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Galatasaray'a Leroy Sane'den haber var! Sözleşmesi bitince imza atacağı iddia edilmişti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 13:46
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Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için kadrosunda düşündüğü Leroy Sane'den haber var. Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek Alman oyuncu ile ilgilenen sarı-kırmızılıların keyfini kaçıracak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Leroy Sane'den haber var! Sözleşmesi bitince imza atacağı iddia edilmişti...
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya çalışıyor. Sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgilenen sarı-kırmızılılar Leroy Sane'yi gündemine almıştı.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

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Gelecek sezon sözleşmesi bitecek Leroy Sane'nin Bayern Münih ile devam etme ihtimali ortaya çıktı. Alman ekibi Sane'yi kadroda tutup yeni sözleşme önermeye karar verdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

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Bayern Münih'in kısa süre içinde Sane'ye sözleşme önereceği ve anlaşılması durumunda da resmi açıklamayı yapacağı aktarıldı.

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