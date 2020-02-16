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Galatasaray'a Maicon piyangosu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.

Galatasaray'a Maicon piyangosu!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Al Nassr'a kiraladığı Maicon'un performansından memnun kalan Arap ekibi, sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı.

Geçen sezon devre arasında 1.7 milyon Euro'ya Al Nassr'a kiralanan Maicon için teklif geldi.

Al Nassr adına Galatasaray'la temas kuran menajer, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un bonservisi için görüşmek istediklerini söyledi.

Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.

Brezilyalı stoperin bonservisini almak isteyen Al Nassr'ın yaklaşık 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

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Galatasaray maicon al nassr Transfer

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