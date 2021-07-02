Galatasaray'a Mario Rui'den kötü haber

Venerato, Galatasaray ile Napoli'nin anlaşmasının çok zor olduğunu ve transferin ekonomik olarak oldukça zor göründüğünü ifade etti.

Venerato, "Galatasaray, gerçekten Mario Rui ile ilgileniyor. Ancak bu transferin olması hiç kolay değil. İki taraf pazarlıkları sürdürüyor ama ekonomik zorluklar var" dedi.

"KAPI 15'TEN AÇILDI"

İtalyan gazeteci, "Öncelikle Portekizli oyuncu, Napoli'de aldığından daha yüksek bir maaş talep ediyor. Başkansa kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı, ancak 6-7 milyon Euro'ya ineceği belirtiliyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İtalya'da Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli hazırladığı ve Napoli ile görüşmelere bu rakam üzerinden başladığı kaydediliyordu.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Mario Rui 11 kez A Milli Takım forması giydi.

(SPORX)

