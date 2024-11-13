Galatasaray'a Mauro Icardi'nin ardından Ismail Jakobs şoku

Galatasaray'da Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından bir kötü haber de Ismail Jakobs'tan geldi.

GALATASARAY AÇIKLADI

"Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

EN AZ 1 AY YOK

Edinilen bilgiye göre Ismail Jakobs'un en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.