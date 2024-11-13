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Galatasaray'a Mauro Icardi'nin ardından Ismail Jakobs şoku

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.11.2024 13:54
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Senegal Futbol Federasyonu, Ismail Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Icardi'nin ardından sarı-kırmızılılara Ismail Jakobs'tan da kötü haber geldi. Yıldız oyuncu en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'a Mauro Icardi'nin ardından Ismail Jakobs şoku
Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından bir kötü haber de Ismail Jakobs'tan geldi.

GALATASARAY AÇIKLADI

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"Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

EN AZ 1 AY YOK

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Edinilen bilgiye göre Ismail Jakobs'un en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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galatasaray
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