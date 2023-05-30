Galatasaray'a mayıs ayı yarıyor! Bileğini büken yok... Şampiyonluk sezonlarında mayıs ayında şov yaptı

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü. 36. hafta mücadelesinde başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar kupaya uzanmasıyla ligdeki şampiyonluk sayısını da 23'e yükseltmeyi başardı.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Sarı-Kırmızılılar bu sezonda da 'Mayıslar bizimdir' sloganınıyla mayıs ayının bitimine az bir süre kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğa uzandığı son dört sezonun mayıs ayında çıktığı maçlarda şov yapan Galatasaray 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluğa uzanmış bu sezonlarda mayıs ayı içinde 16 karşılaşma oynadı. Sahadan tam 13 galibiyetle ayrılan Cimbom, 3 maçta ise kayıp yaşamıştı.

MAYIS AYINDA HATA YOK

Bu sezon mayıs ayının ilk maçında Başakşehir ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup ederken İstanbulspor, Sivasspor, Hatayspor (hükmen) ve son olarak Ankaragücü mücadelelerinden 3 puanı hanesine yazdırdı ve şampiyonluk kupasına uzandı.

