Galatasaray'a Mertens müjdesi! Sezon bitmeden yönetime mesaj yolladı

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlardan tam not alan Mertens'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli değildi. Yıldız futbolcu yönetime mesaj yollayarak niyetini belli etti.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda kullandığı cümlelerde futbolu bırakacağını açıklamasının ardından sonradan vazgeçtiğini dile getiren Mertens'in kariyerine nerede devam edeceği büyük merak konusu olmuştu.

GALATASARAY'A HABER YOLLADI

Galatasaray yönetimine haber yollayan Mertens, kararını verdiğini ifade etti. 1 yıl daha sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini söyleyen Belçikalı oyuncu, pazarlıklara hazır olduğunu aktardı ve beklemeye geçti.





