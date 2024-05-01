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Galatasaray'a Mertens müjdesi! Sezon bitmeden yönetime mesaj yolladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.05.2024 17:34
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Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmayacağı bile belli olmayan Belçikalı futbolcu sarı-kırmızılı yönetime haber yolladı.

Galatasaray'a Mertens müjdesi! Sezon bitmeden yönetime mesaj yolladı
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlardan tam not alan Mertens'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli değildi. Yıldız futbolcu yönetime mesaj yollayarak niyetini belli etti.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

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Geçtiğimiz aylarda kullandığı cümlelerde futbolu bırakacağını açıklamasının ardından sonradan vazgeçtiğini dile getiren Mertens'in kariyerine nerede devam edeceği büyük merak konusu olmuştu.

GALATASARAY'A HABER YOLLADI

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Galatasaray yönetimine haber yollayan Mertens, kararını verdiğini ifade etti. 1 yıl daha sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini söyleyen Belçikalı oyuncu, pazarlıklara hazır olduğunu aktardı ve beklemeye geçti.

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