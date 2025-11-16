Galatasaray'a milli arada İlkay Gündoğan müjdesi! O maçta sahada olacak...

Galatasaray'a milli arada müjdeli haber geldi. Sarı-Kırmızılılar'da arka adalesindeki zorlanma nedeniyle beş maçtır forma giyemeyen İlkay Gündoğan, tedavisini tamamlayarak yeniden takımla çalışmalara başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA

İlkay Gündoğan’ın Gençlerbirliği karşısında formasına kavuşması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli yıldızı rotasyonun merkezine yerleştirmeye hazırlanıyor. Buruk’un planına göre; Lemina-Torreira ikilisinden birinin dinlendirileceği karşılaşmalarda İlkay, 8 numara rolüyle sahne alacak.

Orta saha dengesinin bozulmaması için büyük önem taşıyan bu görev, Buruk’un hamle çeşitliliğini artıracak.

YENİ JOKER

Lemina ve Torreira’nın birlikte sahada yer aldığı maçlarda ise İlkay’ın pozisyonu öne kayacak. Bu senaryoda Gündoğan, oyun kurulumunu ve final paslarını yönlendiren 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Böylece Galatasaray, hücumda daha yaratıcı ve hareketli bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.