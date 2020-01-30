SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a Monaco'dan Belhanda için yeni teklif

Galatasaray'a Monaco'dan Belhanda için yeni teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.01.2020 08:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sakatlıktan çıkmasıyla ikinci plana düşen Younes Belhanda için Monaco'nun maaşının bir kısmını ödeme şartıyla kiralık teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan ve oyuncu göndermenin yollarını arayan Galatasaray'da Belhanda için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basını, Monaco'nun Belhanda'ya talip olduğunu iddia etti. Bahsi geçen iddialarda Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan Younes Belhanda'nın Monaco tarafından kiralık olarak istendiği ifade edildi. Monaco'nun Belhanda'nın maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ederek Galatasaray'ın kapısını çalacağı söyleniyor...

Bir süredir Belhanda'nın kendisine bir çok takımdan teklif gelmesine rağmen ücrette anlaşamadığı için gitmek istemediği konuşuluyordu.

Bu sezon ligde 12, kupada 3, Süper Kupa'da ve 4 Şampiyonlar Ligi maçında oynayan Faslı oyuncu toplam 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

(SPORX)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Akbaba Galatasaray monaco younes belhanda Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Yılın transfer bombası patladı

Yılın transfer bombası patladı

Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi

Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'a Monaco'dan Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Galatasaray'a çifte müjde! Onyekuru ve Andone takımla çalıştı

G.Saray'a çifte müjde

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması: Aslolan Arda Turan değil, Galatasaray'dır

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

G.Saray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

Galatasaray'a flaş transfer müjdesi! Resmen açıklandı

G.Saray'a flaş transfer müjdesi!

İşte Steven N'zonzi'nin yeni takımı

İşte Steven Nzonzi'nin yeni takımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.