Galatasaray'a Monaco maçı öncesi kimler sakat? 3 futbolcu antrenmana çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak Galatasaray'da morallaeri bozan yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, bugünkü antrenman öncesi 3 futbolcunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

LEMİNA, KAAN AYHAN VE SİNGO ANTRENMANDA YOK

Yener İnce açıklamasında, "Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

JAKOBS OYNAYACAK MI?

Açıklamalarını sürdüren İnce, "Kazım şu an maalesef Avrupa’daki listemizde yok, o yüzden orada bir eksiğimiz doğuyor. O alan için Jakobs ile ilgili bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. Stoper rotasyonu için Lemina'yı lig maçında henüz hazır olmamasına rağmen onun fedakarlığıyla oynatmaya çalışıyoruz. Biz de biliyoruz, farkındayız tıbbi açıdan bazı oyuncularımızı riske etmememiz gereken durumlarda belirli ölçülerde, dakikalar vererek belirli riskleri o maçın ehemmiyetine bağlı olarak almak zorunda kalıyoruz" dedi.

Öte yandan Galatasaray'da Ismail Jakobs, Monaco maçı öncesi antrenmanında yer aldı.

MONACO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Monaco ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, yarın akşam saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 naklen yayımlayacak.

GALATASARAY 14. SIRADA

Galatasaray 5 maç sonunda topladığı 9 puanla on dördüncü, Monaco ise 6 puanla yirmi üçüncü sırada yer alıyor.