SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Liverpool'da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Muhammed Salah krizi derinleşiyor. Teknik direktör Arne Slot ile aralarının iyi olmadığı bilinen ve son dönemde kadroda yer almakta zorlanan Mısırlı yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Yıldız golcünün ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılırken, kış transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. | Galatasaray haberleri

Liverpool'da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti
Burak Kavuncu
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dönemde ismi sık sık Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Arne Slot tarafından kadroya ismi yazılmayan Muhammed Salah ile ilgili flaş gelişme duyuruldu. Yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

ARNE SLOT BİLETİNİ KESTİ!

Liverpool da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti 1

Liverpool'un West Ham'ı 2-0 mağlup ettiği maçta kadroda olan fakat oynamayan Salah, ardından 1-1'lik Sunderland karşılaşmasında 45 dakika, son olarak Leeds ile 3-3 berabere kaldıkları maçta yine kadroda yer almış fakat oynatılmamıştı.

SALAH TÜRKİYE'YE GELEBİLİR!

Liverpool da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti 2

Mısırlı golcünün Liverpool'da ayrılması durumunda nereye gideceği merak edilirken, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın ardından İlkay Gündoğan'a "Atmosfer her zaman böyle inanılmaz mı?" diyerek tribünlere hayranlığını dile getirmesi büyük olay olmuştu. Kariyerine müslüman bir ülkede devam istediği belirtilen golcü oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakabileceği öğrenildi.

YILLIK 17 MİLYON EURO!

Liverpool da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti 3

Öte yandan gazeteci Serdar Ali Çelikler'in dünkü yazısında "Dün gece Liverpool ile ipler kopma noktasına gelmeden önce Galatasaray, Salah’ın kulağına 'Seni hala istiyoruz' diye fısıldadı. Yani ocak ayında bile bir hamle gelebilir. Bunun yanı sıra Cimbom'un yıllık 17 milyon euro teklif edebileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

SALAH DUYURMUŞTU! ''BANA ÖYLE GELİYOR Kİ BİRİ BENİ KULÜPTE İSTEMİYOR...''

Liverpool da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti 4

3-3 biten Leeds United maçında yedek bekleyen Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullanmıştı.

PERFRMANSI!

Liverpool da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti 5

33 yaşındaki Mısırlı yıldız Salah, 2017 yazında 42 milyon Euro karşılığı Roma'dan Liverpool'a transfer olmuş ve tüm beklentileri aşarak kulüp formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atıp 116 asist yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF'den yeni bahis açıklaması! 197 amatör futbolcu PFDK'ya sevk edildiTFF'den yeni bahis açıklaması! 197 amatör futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Yorumcu Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı!Yorumcu Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Liverpool Muhammed Salah son dakika galatasaray inter şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.