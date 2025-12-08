Liverpool'da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti

Son dönemde ismi sık sık Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Arne Slot tarafından kadroya ismi yazılmayan Muhammed Salah ile ilgili flaş gelişme duyuruldu. Yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

ARNE SLOT BİLETİNİ KESTİ!

Liverpool'un West Ham'ı 2-0 mağlup ettiği maçta kadroda olan fakat oynamayan Salah, ardından 1-1'lik Sunderland karşılaşmasında 45 dakika, son olarak Leeds ile 3-3 berabere kaldıkları maçta yine kadroda yer almış fakat oynatılmamıştı.

SALAH TÜRKİYE'YE GELEBİLİR!

Mısırlı golcünün Liverpool'da ayrılması durumunda nereye gideceği merak edilirken, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın ardından İlkay Gündoğan'a "Atmosfer her zaman böyle inanılmaz mı?" diyerek tribünlere hayranlığını dile getirmesi büyük olay olmuştu. Kariyerine müslüman bir ülkede devam istediği belirtilen golcü oyuncunun Galatasaray'a sıcak bakabileceği öğrenildi.

YILLIK 17 MİLYON EURO!

Öte yandan gazeteci Serdar Ali Çelikler'in dünkü yazısında "Dün gece Liverpool ile ipler kopma noktasına gelmeden önce Galatasaray, Salah’ın kulağına 'Seni hala istiyoruz' diye fısıldadı. Yani ocak ayında bile bir hamle gelebilir. Bunun yanı sıra Cimbom'un yıllık 17 milyon euro teklif edebileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

SALAH DUYURMUŞTU! ''BANA ÖYLE GELİYOR Kİ BİRİ BENİ KULÜPTE İSTEMİYOR...''

3-3 biten Leeds United maçında yedek bekleyen Salah, "İnanamıyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım, bunu yıllar içinde, özellikle de geçen sezon herkes gördü. Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Daha önce defalarca söyledim, Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi!" ifadelerini kullanmıştı.

PERFRMANSI!

33 yaşındaki Mısırlı yıldız Salah, 2017 yazında 42 milyon Euro karşılığı Roma'dan Liverpool'a transfer olmuş ve tüm beklentileri aşarak kulüp formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atıp 116 asist yaptı.