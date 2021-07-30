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Galatasaray'a Morutan müjdesi!

30.07.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferine adeta ramak kaldı. Son günlerde, "Bazı futbolcuları satacağım" diye demeçler veren S.Bükreş'in sahibi Gigi Becali, bu kez çok net konuştu. Becali, "Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz. Galatasaray'dan" ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu olaydan sonra sosyal medyada Morutan için tweetler atmaya başladı.

Galatasaray'a Morutan müjdesi!

Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Olimpiu Morutan'ın isteği gerçek olmak üzere. Steaua Bükreş'in sahibi ve başkanı olan Gigi Becali, Morutan'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi. Galatasaray taraftarının çok istediği ve sosyal medyada adına paylaşımlar yaptığı oyuncu için heyecan yaratıldı.

"ELENDİĞİMİZ GİBİ SATACAĞIM"

Becali yaptığı açıklamada, "Avrupa'dan elendiğimiz gibi Olimpiu Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarının çok istediği yıldız oyuncunun transferine artık kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılıların 7 milyon euro'yu gözden çıkarttığı öğrenilirken bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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"BİLEREK KÖTÜ OYNADIM"

Morutan Galatasaray'a transferiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Galatasaray'da oynamayı isterim. Daha ucuza gidebilmek için ilk iki maçta bilerek kötü oynadım. Tabii ki şaka yapıyorum.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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