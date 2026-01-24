Galatasaray'a müjde, Manchester City'ye soğuk duş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Manchester City'de sakatlık şoku yaşanıyor. Son 16 turuna doğrudan kalmak için mutlak galibiyet arayan İngiliz devinde teknik direktör Pep Guardiola, iki kilit ismin durumunun belirsizliğini koruduğunu itiraf etti.

SAVINHO VE NICO GONZALEZ YOK GİBİ

Guardiola, Brezilyalı yıldız Savinho için umutsuz konuştu: "Durumu hâlâ belirsiz, dün sadece koşu yaptı. İyileşmesi 2-3 hafta sürebilir."

Orta sahadaki dinamizmin kilit ismi Nico Gonzalez için de benzer ifadeler kullanan Guardiola, "Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyordum ama onun durumu da şüpheli" diyerek kadro kurmakta zorlandığını belirtti.

PUAN DURUMU KRİTİK

Şampiyonlar Ligi'nde City 13 puanla 11. sırada, Galatasaray ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Eksik City karşısında Aslan, Manchester deplasmanından puan veya puanlarla dönerek üst tur şansını güçlendirmek istiyor.