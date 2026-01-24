SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a müjde, Manchester City'ye soğuk duş!

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev randevu öncesi Manchester City cephesinden Galatasaray'ı sevindirecek haberler geldi. İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola, kritik mücadele öncesi Savinho ve Nico Gonzalez'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesinin çok zor olduğunu açıkladı. City, eksik kadrosuyla İstanbul korkusu yaşıyor!

Galatasaray'a müjde, Manchester City'ye soğuk duş!
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Manchester City'de sakatlık şoku yaşanıyor. Son 16 turuna doğrudan kalmak için mutlak galibiyet arayan İngiliz devinde teknik direktör Pep Guardiola, iki kilit ismin durumunun belirsizliğini koruduğunu itiraf etti.

SAVINHO VE NICO GONZALEZ YOK GİBİ

Galatasaray a müjde, Manchester City ye soğuk duş! 1

Guardiola, Brezilyalı yıldız Savinho için umutsuz konuştu: "Durumu hâlâ belirsiz, dün sadece koşu yaptı. İyileşmesi 2-3 hafta sürebilir."

Orta sahadaki dinamizmin kilit ismi Nico Gonzalez için de benzer ifadeler kullanan Guardiola, "Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyordum ama onun durumu da şüpheli" diyerek kadro kurmakta zorlandığını belirtti.

PUAN DURUMU KRİTİK

Şampiyonlar Ligi'nde City 13 puanla 11. sırada, Galatasaray ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Eksik City karşısında Aslan, Manchester deplasmanından puan veya puanlarla dönerek üst tur şansını güçlendirmek istiyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
-
Galatasaray Galatasaray

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’de günün VAR hakemleri belli olduSüper Lig’de günün VAR hakemleri belli oldu
Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray manchester city şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.