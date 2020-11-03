Galatasaray'a Muslera müjdesi!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Fernando Muslera’dan beklenen güzel haber geldi.

Ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra annesinin vefatı üzerine, 1 ay önce ülkesine giden Uruguaylı eldivenin 15 Kasım tarihinde İstanbul’a döneceği ve takıma katılacağı öğrenildi. Fernando Muslera’nın aralık ayında formasına kavuşması ve kaleyi devralması hedefleniyor.

3 SENELİK SÖZLEŞME

Sarı-Kırmızılı yönetim 34 yaşındaki başarılı kaleci ile devre arasında 3 yıllık yeni sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Pandemi döneminde 3 milyon 575 bin euroluk ücretini, 3 milyon euro seviyesine çeken Muslera’nın senelik maaşı biraz daha düşürülecek. (AKŞAM)



