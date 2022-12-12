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Galatasaray'a Muslera ve Rashica sevinci!

12.12.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’nın Belek turizm bölgesinde kamp çalışmaları yapan Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-Kırmızılılar'da Dünya Kupası'nda görev yapan Muslera da takıma dönerken, Antalya'daki kampa katıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Muslera ve Rashica sevinci!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
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Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

RASHICA TAKIMLA ÇALIŞTI

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Sarı-kırmızılı ekipte; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı. Tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan Uruguayla 2022 Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Antalya'daki kampına katıldı ve bugün takımla yapılan antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, hazırlık maçında yarın saat 18.00’de Lazio ile karşı karşıya gelecek.

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