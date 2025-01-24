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Galatasaray'a önerildi, Milan'a kiralandı! Okan Buruk'un hayali gerçekleşmedi... Kyle Walker resmen Serie A'da!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.01.2025 23:28
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Galatasaray, kadro güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği sağ bek mevkisi için çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılı yönetime menajer George Gardi tarafından Kyle Walker önerilmişti. Ancak İngiliz oyuncu, tercihini İtalyan devi Milan’dan yana kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray'a önerildi, Milan'a kiralandı! Okan Buruk'un hayali gerçekleşmedi... Kyle Walker resmen Serie A'da!
Kyle Walker

Kyle Walker

İNG İngiltere
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester City
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Ünlü menajer George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ın yeni takımı belli oldu.

EMERSON İMZAYA KALMIŞTI AMA...

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ısrarla sağ bek transferi istemesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim çalışmalarını hızlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İtalya’dan gelen kötü haberle bu plan sekteye uğradı. Milan’ın Brezilyalı sağ beki Emerson ile imza aşamasına gelen Cimbom, yaşanan talihsizlik sonrası transferi askıya almak zorunda kaldı. Milan’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Girona ile oynadığı karşılaşmanın henüz ilk dakikasında sakatlanan Emerson’un, sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalacağı aktarılmıştı.

GALATASARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

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Manchester City'nin dünyaca ünlü sağ beki Kyle Walker, geçtiğimiz günlerde menajer George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilmişti.

KYLE WALKER RESMEN MİLAN'DA

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Ancak, İtalya Serie A ekiplerinden Milan, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Serie A Milan galatasaray manchester city
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