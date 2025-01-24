Galatasaray'a önerildi, Milan'a kiralandı! Okan Buruk'un hayali gerçekleşmedi... Kyle Walker resmen Serie A'da!

Ünlü menajer George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ın yeni takımı belli oldu.

EMERSON İMZAYA KALMIŞTI AMA...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ısrarla sağ bek transferi istemesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim çalışmalarını hızlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İtalya’dan gelen kötü haberle bu plan sekteye uğradı. Milan’ın Brezilyalı sağ beki Emerson ile imza aşamasına gelen Cimbom, yaşanan talihsizlik sonrası transferi askıya almak zorunda kaldı. Milan’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Girona ile oynadığı karşılaşmanın henüz ilk dakikasında sakatlanan Emerson’un, sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalacağı aktarılmıştı.

GALATASARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

Manchester City'nin dünyaca ünlü sağ beki Kyle Walker, geçtiğimiz günlerde menajer George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilmişti.

KYLE WALKER RESMEN MİLAN'DA

Ancak, İtalya Serie A ekiplerinden Milan, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını duyurdu.