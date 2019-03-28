Galatasaray'a Onyekuru'nun yerine Kevin Mirallas önerildi

Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesi ile sarsılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesi netleşmeye başladı.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Onyekuru'nun hem yüksek maliyeti hem de beklentileri karşılayamaması nedeniyle başka alternatiflere yönelen sarı kırmızılılara, Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas önerildi. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in oyuncuyu değerlendirmek üzere kararını sezon sonuna bıraktığı belirtildi.
TERİM SICAK BAKIYOR
Ocak ayında Luyundama'yı Anderlecht'ten Galatasaray'a getiren ve transferde aracı olan Chiristophe Henrotay'ın Mirallas'ı da sarı kırmızılı kulübe teklif ettiği iddia edildi. Onyekuru ile yollarını ayırmaya hazırlanan Terim'in ilk etapta 31 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi.
Her iki kanat ve forvet oynama yeteneğine sahip olan Mirallas, 50 kez Belçika Milli Takımı'na seçilirken, tecrübeli futbolcu Fiorentina'da ise 20 maçta 2 gol 3 asist yapma başarısını gösterdi. Kariyerine Standard Liege altyapısında başlayan yıldız futbolcu, Lille, Saint Etienne, Olimpiakos, Everton ve Fiorentina formalarını giydi. Belçikalı futbolcunun Everton ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
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