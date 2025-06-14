SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Osimhen'den haber var! Manchester United devreye girdi

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Osimhen'e İngiliz devi Manchester United talip oldu.

Galatasaray'a Osimhen'den haber var! Manchester United devreye girdi
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın bonservisi ile kadrosuna katmayı planladığı Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da forma giymeyeceğini açıklayan Osimhen için İngiltere iddiası ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED'I ÇOK İSTİYOR

GettyImages-2215744342

Osimhen'in kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği için Manchester United'dan gelecek haberi beklediği öğrenildi. İngiliz devinden yıllık 10 milyon Euro maaş isteyen Osimhen, Galatasaray'ı bu sebeple bekletiyor.

MANCHESTER OLMAZSA GALATASARAY

Screenshot_1

Manchester United'ın 10 milyon Euro'yu vermemesi durumunda Galatasaray'a yönelmeyi düşünen Osimhen, son çare olarak Galatasaray'ı cepte tutuyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kansere yakalanan eşine videolu destek...Kansere yakalanan eşine videolu destek...
Fenerbahçe'de Jose Mourinho diken üstünde! En güvendiği isim kovuluyor...Fenerbahçe'de Jose Mourinho diken üstünde! En güvendiği isim kovuluyor...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

İsrail'in yeni hedefi Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Barış Alper Yılmaz gideceği takımı bile belirledi

Galatasaray'a Osimhen'den haber var! Manchester United devreye girdi

Galatasaray'a Osimhen'den haber var! Manchester United devreye girdi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho diken üstünde! En güvendiği isim kovuluyor...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho diken üstünde! En güvendiği isim kovuluyor...

Napoli'nin yıldız oyuncusu İstanbul'a doğru yola çıktı...

Napoli'nin yıldız oyuncusu İstanbul'a doğru yola çıktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.