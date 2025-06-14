Galatasaray'a Osimhen'den haber var! Manchester United devreye girdi

Galatasaray'ın bonservisi ile kadrosuna katmayı planladığı Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da forma giymeyeceğini açıklayan Osimhen için İngiltere iddiası ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED'I ÇOK İSTİYOR

Osimhen'in kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği için Manchester United'dan gelecek haberi beklediği öğrenildi. İngiliz devinden yıllık 10 milyon Euro maaş isteyen Osimhen, Galatasaray'ı bu sebeple bekletiyor.

MANCHESTER OLMAZSA GALATASARAY

Manchester United'ın 10 milyon Euro'yu vermemesi durumunda Galatasaray'a yönelmeyi düşünen Osimhen, son çare olarak Galatasaray'ı cepte tutuyor.