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Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi! Dursun Özbek yönetimi acil olarak sponsor arayışını hızlandırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.11.2024 08:03
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Galatasaray'da tek gündem Osimhen'in bonservisinin alınabilmesi... Yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayan sarı-kırmızılılar şimdiden girişimlere başlayarak imza attırmanın yollarını arıyor. Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu bulabilmek için kaynak arayışında olan Galatasaray'a Osimhen cephesinden sevindiren bir haber geldi.

Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi! Dursun Özbek yönetimi acil olarak sponsor arayışını hızlandırdı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'da kalacak Osimhen'in bonservisinin alınması için yoğun mesai harcanıyor.

GALATASARAY KAYNAK ARIYOR

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Birçok sponsor ile görüşme yapan Galatasaray yönetimi, yüklü bir miktar parayla Osimhen'in bonservisini almayı hedefliyor. Bu yolda ciddi ciddi 75 milyon Euro arayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i almak istiyor.

OSIMHEN MÜJDEYİ VERDİ

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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osimhen, "Eğer bonservisimi alır ve ekonomik gücü sağlarsanız, imzaya hazırım ve burada kalmak istiyorum" dedi. Galatasaray yönetimi bu açıklamanın ardından daha da iştahlanarak sponsorluk görüşmelerini hızlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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