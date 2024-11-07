Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi! Dursun Özbek yönetimi acil olarak sponsor arayışını hızlandırdı...

Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'da kalacak Osimhen'in bonservisinin alınması için yoğun mesai harcanıyor.

GALATASARAY KAYNAK ARIYOR

Birçok sponsor ile görüşme yapan Galatasaray yönetimi, yüklü bir miktar parayla Osimhen'in bonservisini almayı hedefliyor. Bu yolda ciddi ciddi 75 milyon Euro arayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i almak istiyor.

OSIMHEN MÜJDEYİ VERDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osimhen, "Eğer bonservisimi alır ve ekonomik gücü sağlarsanız, imzaya hazırım ve burada kalmak istiyorum" dedi. Galatasaray yönetimi bu açıklamanın ardından daha da iştahlanarak sponsorluk görüşmelerini hızlandırdı.