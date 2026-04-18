Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Gençlerbirliği maçında dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraja giren Galatasaray, Başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında 2 puan bırakmasının ardından aradaki puan farkını açma fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılara, maç öncesi en büyük müjde Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'den geldi.

LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz devi Liverpool ile oynanan zorlu rövanş mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in kol ön kısmında yırtık tespit edilmişti. Bu ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 haftadır yeşil sahalardan uzak kalan dünyaca ünlü golcü, zorlu tedavi sürecini başarıyla tamamladı.

YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAK

Sağlık heyetinden maç oynaması için kesin onayı alan Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk tarafından Gençlerbirliği maçının kamp kadrosuna dahil edildi.

Maç eksiği bulunan ve riske edilmek istenmeyen Nijeryalı santrforun, Başkent'teki kritik mücadeleye yedek kulübesinde başlaması planlanıyor. Osimhen'in oyunun gidişatına göre mücadelenin ilerleyen bölümlerinde oyuna sonradan dahil olarak yeniden sarı-kırmızılı formayı terletmesi bekleniyor.