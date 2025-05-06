Galatasaray'a para yağacak! İşte Sarı-Kırmızılılar'ı bekleyen dev gelir...

Galatasaray, emin adımlarla beşinci yıldıza doğru ilerlerken ekonomik açıdan da büyük bir rahatlama yaşayacak.

Sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu kazanırsa gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak ve ciddi bir gelir elde edecek.

Ayrıca, bu başarıyla formasına 5. yıldızı takan ilk kulüp olacak, bu da öngörülemez ölçekte önemli bir maddi getiri sağlayacak.

DEV GELİR...

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım ile 18.6 milyon euro katılım ücreti garantileyen Galatasaray, Süper Lig şampiyonuna verilen 71.1 milyon TL'yi de kasasına koyacak.

5 YILDIZLI ÜRÜNLER...

Bunun yanı sıra, geçmiş şampiyonluklar ve performansa dayalı ek gelirlerle birlikte, Devler Ligi'nde elde edeceği parayı katlama fırsatı yakalayacak. Yönetim, 5 yıldızlı ürün satışlarından da yüksek bir gelir hedefliyor.