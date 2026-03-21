Galatasaray'a piyango vurdu! Yıldız ismin bonservisini alacaklar

Serie A’nın 30. hafta açılış karşılaşmasında Udinese, deplasmanda Genoa’yı 2-0 mağlup ederken, Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan mücadelede Zaniolo yine sahneye çıktı. İlk golün asistini yapan yıldız oyuncu, skor üretimine doğrudan etki ederek galibiyette pay sahibi oldu.

10 GOLE DİREKT KATKI

Son haftalarda çıkış yakalayan Zaniolo, ligde oynadığı son 4 maçta 3 asistlik katkı sağladı. Sezon genelinde ise 26 karşılaşmada 5 gol ve 5 asist üreterek istikrarlı bir performans ortaya koydu.

BONSERVİSİ ALINACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese cephesi, oyuncunun bu formundan oldukça memnun. Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlı kulüp, Zaniolo’nun satın alma opsiyonunu kullanmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Udinese’nin önünde iki seçenek bulunuyor. İtalyan temsilcisi, Zaniolo’nun bonservisini doğrudan almak isterse Galatasaray’a 10 milyon euro ödeyecek. Alternatif olarak ise 5 milyon euro karşılığında transferi tamamlayıp, oyuncunun bir sonraki satışından sarı-kırmızılı kulübe yüzde 50 pay verme seçeneği de masada yer alıyor.