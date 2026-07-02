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Galatasaray'a Real Madrid'den kötü haber geldi!

Yaz transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga hakkında İspanya'dan sarsıcı bir iddia geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmasına onay verdiği ve Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için PSG'nin ardından İngiliz devi Manchester City de devreye girdi.

Galatasaray'a Real Madrid'den kötü haber geldi!
Emre Şen
Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonuna dünya çapında bir takviye yapmak isteyen ve yaz transfer dönemi için Eduardo Camavinga'yı gündemine alan Galatasaray'a, İspanya'dan gelen haberlerle hem umut hem de dev rakipler doğdu. İspanyol devi Real Madrid'de geleceği büyük bir merak konusu haline gelen genç yıldızın kariyer planlamasında taşlar yerinden oynuyor.

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Galatasaray a Real Madrid den kötü haber geldi! 1

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca'nın paylaştığı habere göre; Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takımın orta saha kurgusunda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi rövanşında Bayern Münih'e karşı sergilediği performansın ardından Camavinga için ayrılık çanları çalmaya başladı. Mourinho'nun, yönetime sunduğu raporda 23 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin olarak onay verdiği ifade edildi.

Bununla birlikte, form düşüklüğü nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da davet edilmeyen yıldız ismin, kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

PSG'NİN ARDINDAN MANCHESTER CITY MASADA

Galatasaray a Real Madrid den kötü haber geldi! 2

Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği Camavinga için Avrupa'nın devleri de sıraya girmiş durumda. Başarılı orta saha oyuncusuyla daha önce Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'in ilgilendiği basına yansımıştı. Ancak gelen son bilgilere göre; İngiltere Premier Lig devi Manchester City bu yarışa çok güçlü bir şekilde dahil oldu.

Manchester City kurmaylarının, oyuncu cephesiyle ilk resmi temasları kurduğu ve pazarlıklara başladığı aktarıldı. Pep Guardiola'nın ekibinin, Camavinga'yı yeni orta saha yapılanmasının "en önemli parçası" olarak gördüğü ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öne sürülüyor.

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galatasaray real madrid Eduardo Camavinga
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