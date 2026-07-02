Galatasaray'a Real Madrid'den kötü haber geldi!

Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonuna dünya çapında bir takviye yapmak isteyen ve yaz transfer dönemi için Eduardo Camavinga'yı gündemine alan Galatasaray'a, İspanya'dan gelen haberlerle hem umut hem de dev rakipler doğdu. İspanyol devi Real Madrid'de geleceği büyük bir merak konusu haline gelen genç yıldızın kariyer planlamasında taşlar yerinden oynuyor.

MARCA DUYURDU: MOURINHO AYRILIĞA ONAY VERDİ

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca'nın paylaştığı habere göre; Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takımın orta saha kurgusunda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi rövanşında Bayern Münih'e karşı sergilediği performansın ardından Camavinga için ayrılık çanları çalmaya başladı. Mourinho'nun, yönetime sunduğu raporda 23 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin olarak onay verdiği ifade edildi.

Bununla birlikte, form düşüklüğü nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da davet edilmeyen yıldız ismin, kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

PSG'NİN ARDINDAN MANCHESTER CITY MASADA

Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği Camavinga için Avrupa'nın devleri de sıraya girmiş durumda. Başarılı orta saha oyuncusuyla daha önce Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'in ilgilendiği basına yansımıştı. Ancak gelen son bilgilere göre; İngiltere Premier Lig devi Manchester City bu yarışa çok güçlü bir şekilde dahil oldu.

Manchester City kurmaylarının, oyuncu cephesiyle ilk resmi temasları kurduğu ve pazarlıklara başladığı aktarıldı. Pep Guardiola'nın ekibinin, Camavinga'yı yeni orta saha yapılanmasının "en önemli parçası" olarak gördüğü ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öne sürülüyor.