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Galatasaray'a rekor bonservis! Sacha Boey için gelen yetkililer yıldız oyuncuya inanılmaz bir teklif yaptı

26.01.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde yükselen formuyla göz dolduran Sacha Boey'i Fenerbahçe maçında izlemeye gelen Sporting Lizbon yetkilileri genç oyuncuya hayran kaldı. Boey'i sağ bek pozisyonuna transfer etmek isteyen Portekiz devi Galatasaray'a ilk teklifini iletti. Sarı-kırmızılı yönetim Boey'in satışına onay vermese de gelen teklif kafa karıştırdı. Daha önce Bruma ve Ndiaye transferleriyle rekor kıran sarı-kırmızılara gelen teklif baş döndüren cinsten...

Galatasaray'a rekor bonservis! Sacha Boey için gelen yetkililer yıldız oyuncuya inanılmaz bir teklif yaptı
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon başı kadro dışı kalan ve sonrasında gösterdiği performansla takımın değişilmez oyuncuları arasına giren Sacha Boey'e Portekiz ekibi Sporting talip oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA HAYRAN KALDILAR

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Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla göz dolduran Fransız oyuncu Sporting yetkililerinden geçer not aldı. Dinamik fiziğiyle ön plana çıkan Sacha Boey için sarı-kırmızılılara resmi teklif yapıldı.

REKOR TEKLİF!

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Galatasaray'dan 2017-2018 sezonunda ayrılan Badou Ndiaye, sarı-kırmızılıların gelmiş geçmiş en çok para kazandıran oyuncusu olarak tarihe geçmişti. Galatasaray'a 16 milyon Euro bonservis kazandıran Ndiaye, Stoke City'nin yolunu tutmuştu. Bu ayrılıktan sonra Bruma da 15 milyon Euro kazandırarak RB Leipzig'e transfer olmuştu. Sporting yetkilileri Sacha Boey için 18 milyon Euro'yu bulan bir teklif paketi hazırladı. Galatasaray yönetimi ise düşünmek için süre istedi.


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