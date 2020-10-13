Galatasaray'a sakat futbolculardan müjdeli haber!

Milli ara Galatasaray'a ilaç oldu. Sarı Kırmızılılar'da uzun süredir sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi idmanlara çıktı. İki oyuncu da üst bölge çalışmalarında takımla beraber yer aldı. Kasımpaşa maçında sakatlanan Oghenekaro Etebo ile Taylan Antalyalı'dan da müjdeli haber geldi. İki futbolcu da kendilerine hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştı.

ALANYA MAÇINDA OYNAYABİLİR

Önceki günkü idmanda yer almayan Younes Belhanda'nın da önemli bir durumunun olmadığı ve dünkü antrenmanın tamamında takımla beraber olduğu kaydedildi. İlk 11'in vazgeçilmez 5 oyuncusunun da pazartesi günü oynanacak Alanya maçında sahada olma ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizildi.

