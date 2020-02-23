Galatasaray’a şampiyon gibi karşılama

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ın 20 yıl sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın etti ve takımlarını beklemeye başladı.
Sarı-kırmızılı otobüsün görünmesinin ardından adeta bir karnavalı anımsatan görüntüler sergileyen taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevinç gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı kafile adeta şampiyon olmuş gibi tesislerin içine giriş yaptı.
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