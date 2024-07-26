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  4. Galatasaray'a sevindiren haber geldi! Yeni transfer Elias Jelert, izin yapmadan kampa katıldı

Galatasaray'a sevindiren haber geldi! Yeni transfer Elias Jelert, izin yapmadan kampa katıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.07.2024 08:01
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Galatasaray’ın yeni transferi 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, takımın Avusturya'da kamp yaptığı otele geldi.

Galatasaray'a sevindiren haber geldi! Yeni transfer Elias Jelert, izin yapmadan kampa katıldı
Elias Jelert

Elias Jelert

DAN Danimarka
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki sağ bek, anlaşmanın ardından özel araçla sarı-kırmızılı ekibin Avusturya’nın Irdning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi.

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, yeni transfer Elias Jelert'i otelin girişinde karşılarken; Başkan Dursun Özbek, yöneticiler ve teknik ekip ise otel lobisinde 21 yaşındaki sağ bek ile bir araya geldi. Öte yandan otelin önüne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da Jelert ile fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı. Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Elias Jelert
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