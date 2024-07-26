Galatasaray'a sevindiren haber geldi! Yeni transfer Elias Jelert, izin yapmadan kampa katıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki sağ bek, anlaşmanın ardından özel araçla sarı-kırmızılı ekibin Avusturya’nın Irdning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi.

AYAĞININ TOZUYLA KATILDI

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, yeni transfer Elias Jelert'i otelin girişinde karşılarken; Başkan Dursun Özbek, yöneticiler ve teknik ekip ise otel lobisinde 21 yaşındaki sağ bek ile bir araya geldi. Öte yandan otelin önüne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da Jelert ile fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı. Galatasaray'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.