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Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2020 19:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'a Sofiane Feghouli'den kötü haber

Galatasaray, Süper Lig’in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Ana bölümde ise oyunsal formda pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı kulüpten sakatlığı veya hastalığı bulunan futbolcuların son durumlarıyla ilgili yapılan bilgilendirme şu şekilde: "Yapılan MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli’nin tedavisine başlandı." Yıldız futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

"Peter Etebo’nun tedavisine devam edildi. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir izolasyon ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Karantina süresi dolan ve yapılan üçüncü ile dördüncü testleri de negatif çıkan Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalıştı."

Sarı kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İmparator bizini monte eder oraya.Karbonat Erol ve Emre gibi beceriksiz değildir İmparator Fatih Terim
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