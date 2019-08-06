Galatasaray'a şok: Mbaye Diagne'nin, Al Rayyan'a transferi çıkmaza girdi

Galatasaray'ın yeni transferlere kaynak yaratma amacıyla satmayı planladığı Mbaye Diagne'nin transferinde olumsuz gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Al Rayyan'ın Senegalli golcü ile anlaşma sağlayamadığı ve Diagne'nin transferinin şu an için askıya alındığı belirtildi.

FATİH TERİM: 9 AĞUSTOS'A KADAR BİTİRİN

Teknik Direktör Fatih Terim, Afrika Kupası'nda finale kadar oynadığı için 9 Ağustos'a kadar izin verdiği Diagne'nin durumunun bu tarihe kadar netleşmesini istedi.

