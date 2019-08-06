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Galatasaray'a şok: Mbaye Diagne'nin, Al Rayyan'a transferi çıkmaza girdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2019 07:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın bir an önce elden çıkarmak istediği Mbaye Diagne'den kötü haber geldi. Suudi Arabistan basını, Al Rayyan'ın Diagne'yi ikna edemediğini ve transferin askıya alındığını iddia etti.

Galatasaray'a şok: Mbaye Diagne'nin, Al Rayyan'a transferi çıkmaza girdi

Galatasaray'ın yeni transferlere kaynak yaratma amacıyla satmayı planladığı Mbaye Diagne'nin transferinde olumsuz gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Al Rayyan'ın Senegalli golcü ile anlaşma sağlayamadığı ve Diagne'nin transferinin şu an için askıya alındığı belirtildi.

FATİH TERİM: 9 AĞUSTOS'A KADAR BİTİRİN
Teknik Direktör Fatih Terim, Afrika Kupası'nda finale kadar oynadığı için 9 Ağustos'a kadar izin verdiği Diagne'nin durumunun bu tarihe kadar netleşmesini istedi.

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Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladıGalatasaray anlaşmayı resmen açıkladı
Galatasaray'a kötü haber!Galatasaray'a kötü haber!
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne al rayyan

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