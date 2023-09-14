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Galatasaray'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti! ''Erden Timur'a teşekkür ederim''

14.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma resmen veda ettiğini duyurdu.

Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a 2020-21 sezonunda katılan Oğulcan Çağlayan takıma resmen veda etti. Gaziantep FK ile prensip anlaşmasına varan Oğulcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

GAZİANTEP FK'YA GİDİYOR

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İlk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediğini söyleyen Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ile her konuda anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.

"ERDEN TİMUR’A TEŞEKKÜR EDERİM"

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"Eylül ayıydı, 17 yaşını yeni doldurmuştum. Unutmuyorum, bir hafta içiydi. Florya’dan beni alıp götürecek aracı beklerken, yüzümü Futbol Akademisi binasına döndüm. Tüm kalbimle istediğim bir şey vardı: Bir gün tekrar Florya’ya dönmek. Uzun yolları, birçok engeli aşıp yeniden Galatasaray’a ulaştığımdaki heyecanımı, kalp atışımı hâlâ hissediyorum.

Bugün, ayrılık vakti. Saha içinde elimden geleni yaptım, 24 saatimi Galatasaray’a yakışır şekilde yaşamaya özen gösterdim. Burada eş, baba oldum. Kalbimdeki yeri hep farklı olacak.

Bana Galatasaray kapılarını açan hocam Fatih Terim’e, başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ve idari ekiplere, kulüp çalışanlarımıza, Galatasaray’ın büyük taraftarına ve benim için çok anlamlı olan desteği için sevgili Erden Timur’a teşekkür ederim.

Hoşça kalın…"

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