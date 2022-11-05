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Galatasaray'a sponsor olan firmanın yöneticisi açıkladı! "Maça giden her taraftara kapıda 1 forma hediye"

05.11.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsorluğu için Tunç Holding ile iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, taraftara forma sözü verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a sponsor olan firmanın yöneticisi açıkladı! "Maça giden her taraftara kapıda 1 forma hediye"

Tunç Holding, G.Saray'a 11. sponsorluğunu gerçekleştirdi. Törende konuşan Dinçer Azapan "Geçen sene kadın futbol takımı kurulduğu ilk gün sponsor olduk. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın bugün de sırt sponsorluğunda varız. Ezeli rakibimizi yenip, orada soyunma odasında bizi gururlandırdılar. Galatasaray olarak her zaman seviyemizi, haddimizi biliriz. İnşallah da bizim de çorbada tuzumuz olur. İnşallah hep birlikte kupayı kaldırırız diye ümit ediyorum" dedi.

"HER TARAFTARA KAPIDA FORMA"

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Azaphan ayrıca "Pazar günü oynanacak Galatasaray kadın futbol takımının maçına gelen her taraftara kapıda 1 tane forma sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

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