Galatasaray'a stadyumdan rekor gelir! Bu kadarı beklenmiyordu

Galatasaray, kombine, loca ve VIP koltuk satışlarından 140 milyon Euro gelir elde ederek stadyum gelirini 200 milyon Euro bandına taşıdı. Yoğun talep nedeniyle yeni sezon kombinesi sınırlı sayıda satışa sunulacak, maç günü biletleri ise 8 binden 5 bine düşürüldü. Taraftarlar Şampiyonlar Ligi için de kombine tercih ediyor.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, yeni sezon için taraftar ilgisiyle gelir rekoru kırdı. Kombine, loca ve VIP koltuk satışlarından elde edilen gelir, sarı kırmızılı kulübü 200 milyon Euro sınırına yaklaştırdı.

KOMBİNE VE VIP SATIŞINDA REKOR GELİR

Galatasaray yönetimi, kombine, loca ve VIP koltuk satışlarından toplam 140 milyon Euro gelir sağladı. Stat isim hakkı sponsorluğu ile birlikte kulübün stadyumdan elde edeceği gelir 200 milyon Euro bandına ulaştı. Bu durum, sarı kırmızılı taraftarların yeni sezona olan yoğun ilgisini gözler önüne seriyor.

MAÇ GÜNÜ BİLETİ SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Maç günü satışı için ayrılan koltuk sayısı da taraftar ilgisi nedeniyle düşürüldü. Daha önce 8 bine yakın olan maç günü bilet sayısı, artık 5 bin bandında olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

Sarı kırmızılı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi maçları için de kombine almayı tercih ediyor. Şampiyonluğa garanti gözüyle bakan taraftarlar, Avrupa heyecanını kaçırmamak için şimdiden kombine satın alıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek stadyum son dakika galatasaray gelir
