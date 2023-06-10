Galatasaray'a tarihi teklif! Eğer giderse sarı-kırmızılıların rekorunu kırıp gidecek

2022-23 sezonunda Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson'a rekor teklifler geliyor.

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Victor Nelsson'a gelecek diğer teklifler kabul edilmeyecek. İngiliz kulüpleri ise bu rakamı ödemeye çoktan hazırlar...

TOTTENHAM HER AN ALABİLİR

Tottenham, Galatasaray'a genç savunma oyuncusu için 25 milyon euro'yu verebileceğini ifade etti. Victor Nelsson ile de her konuda anlaşan İngiliz devi, önümüzdeki günlerde bu transferi açıklayabilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Nelsson, Galatasaray tarihinin en pahalı dış satışı olarak notlara yazılacak.



