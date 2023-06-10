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Galatasaray'a tarihi teklif! Eğer giderse sarı-kırmızılıların rekorunu kırıp gidecek

10.06.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kazanılan şampiyonluğunda büyük rol oynayan Victor Nelsson'un takımdan ayrılması bekleniyor. Avrupa'da birçok kulübün radarında olan yıldız oyuncu için kesenin ağzı açılmış durumda...

Galatasaray'a tarihi teklif! Eğer giderse sarı-kırmızılıların rekorunu kırıp gidecek
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2022-23 sezonunda Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson'a rekor teklifler geliyor.

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

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25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Victor Nelsson'a gelecek diğer teklifler kabul edilmeyecek. İngiliz kulüpleri ise bu rakamı ödemeye çoktan hazırlar...

TOTTENHAM HER AN ALABİLİR

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Tottenham, Galatasaray'a genç savunma oyuncusu için 25 milyon euro'yu verebileceğini ifade etti. Victor Nelsson ile de her konuda anlaşan İngiliz devi, önümüzdeki günlerde bu transferi açıklayabilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Nelsson, Galatasaray tarihinin en pahalı dış satışı olarak notlara yazılacak.


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