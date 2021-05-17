Galatasaray'a tazminat darbesi! Igor Tudor o davayı kazandı

Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran Galatasaray'a bir şok eski hocası Igor Tudor'dan geldi. Şubat 2017-Aralık 2017 arasında Galatasaray'da görev alan Tudor'un Sarı Kırmızılı ekibe karşı açtığı dava sonuçlandı.

FAİZLER HARİÇ 600 BİN EURO ÖDENECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Tudor'un davayı kazandığına dair yazı resmen Galatasaray'a iletildi. şu sıralar Juventus'ta Andrea Pirlo'nun ekibinde görev alanTudor, faizler hariç 600 bin Euro tazminat alacak. O dönem yıllık 400 bin Euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.

GÖREVDEN ALINMIŞ YERİNE FATİH TERİM GELMİŞTİ

2017-18 sezonu öncesinde Galatasaray'ın başında olan Tudor görevden alınmış yerine Fatih Terim gelmişti. Terim ile o sezon Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı. Tudor, tazminat davasına yaşanan şampiyonlukta payının olduğunu belirterek şampiyonluk priminin de kendisine verilmesini istemişti.

UEFA'DAN YAPTIRIM GELEBİLİR

Kararın kulübe gelmesiyle Galatasaray, Tudor'a faizler hariç 600 bin Euro ödemek zorunda. Eğer bu para ödenmezse Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelmesi söz konusu olacak.



