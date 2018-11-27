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Galatasaray'a, Tibor Pleiss'ın alacaklarını ödemediği için transfer yasağı geldi!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2018 11:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'a basketbolda transfer yasağı! 2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyen Tibor Pleiss’ın ödenmeyen alacakları nedeniyle FIBA’dan sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.

Galatasaray'a, Tibor Pleiss'ın alacaklarını ödemediği için transfer yasağı geldi!

Sarı-Kırmızılı kulüp, bir kez daha ödenmeyen borçlar nedeniyle FIBA'dan ceza aldı.

Sportando'nun haberine göre; FIBA Mahkeme Heyeti, Tibor Pleiss ve menajerinin, Alman pivotun 2016-17 sezonunda Galatasaray’da oynadığı dönemde alamadığı ücretlere ilişkin olarak yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Açıklanan karar ile birlikte Sarı-Kırmızılı kulübe yeni bir transfer yasağı gelirken; Galatasaray Kulübü, bu yasağı kaldırmak için Tibor Pleiss ve menajerine toplamda yaklaşık 279 Bin Euro’luk ödeme yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Tibor Pleiss fiba

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Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hepimiz futbol sanıp tıkladık..Gerçi bu haberde GALATASARAY için kötü..
esas boçlanmayı futboldan geliyorsa klüplerimize neden futbol klüplerimize yasak gelmiyor ilginç
Galatasaray'ın iyi bit takımla birleşme zamanı geldi.
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