Galatasaray'a, Tibor Pleiss'ın alacaklarını ödemediği için transfer yasağı geldi!

Sarı-Kırmızılı kulüp, bir kez daha ödenmeyen borçlar nedeniyle FIBA'dan ceza aldı.

Sportando'nun haberine göre; FIBA Mahkeme Heyeti, Tibor Pleiss ve menajerinin, Alman pivotun 2016-17 sezonunda Galatasaray’da oynadığı dönemde alamadığı ücretlere ilişkin olarak yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Açıklanan karar ile birlikte Sarı-Kırmızılı kulübe yeni bir transfer yasağı gelirken; Galatasaray Kulübü, bu yasağı kaldırmak için Tibor Pleiss ve menajerine toplamda yaklaşık 279 Bin Euro’luk ödeme yapacak.





