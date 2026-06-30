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Galatasaray'a transfer için dev kaynak! Tam 150 milyon euro....

Galatasaray, Mağazacılık AŞ'nin yıl sonuna kadar halka arz edilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp, bu adımla 100 ila 150 milyon Dolar arasında kaynak sağlamayı hedeflerken, elde edilecek gelirin hem borçların azaltılmasında hem de transfer bütçesinde kullanılması planlanıyor.

Galatasaray'a transfer için dev kaynak! Tam 150 milyon euro....
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray yönetimi, kulübün mali yapısını güçlendirmek amacıyla yıl sonuna kadar önemli bir finansal adım atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Mağazacılık AŞ'nin halka arz edilmesiyle önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

HALKA ARZDAN YÜKSEK GELİR HEDEFİ

Başkan Dursun Özbek'in genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda yürütülen plan kapsamında, Mağazacılık AŞ'nin 600 ila 700 milyon Dolar değerleme üzerinden halka arz edilmesi amaçlanıyor. Bu süreçten kulüp kasasına 100 ila 150 milyon Dolar arasında kaynak girmesi bekleniyor.

Galatasaray a transfer için dev kaynak! Tam 150 milyon euro.... 1

BORÇLAR ERİTİLECEK

Sözcü'nün haberine göre, halka arzdan sağlanacak gelirin önemli bir bölümü mevcut borç yükünün azaltılmasında değerlendirilecek. Yönetim ayrıca bu finansal kaynağın gelecek dönemde gerçekleştirilecek transfer çalışmalarına da katkı sağlamasını planlıyor.

TRANSFER BÜTÇESİNE DESTEK SAĞLAYACAK

Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Galatasaray'ın hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde daha esnek hareket edebileceği ifade ediliyor. Böylece teknik heyetin talepleri doğrultusunda yapılacak hamlelerde kulübün mali açıdan daha güçlü bir konumda olması hedefleniyor.

Galatasaray a transfer için dev kaynak! Tam 150 milyon euro.... 2

TARAFTARLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sarı kırmızılı taraftarlar ise bu finansal operasyonun ardından yeni yıldız transferleri için daha geniş imkanların oluşmasını bekliyor. Yönetimin sağlayacağı ek bütçenin kadroyu güçlendirecek önemli isimlerin transferine zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

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Dursun Özbek son dakika galatasaray
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