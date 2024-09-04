SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a transfer olan Osimhen'in sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte kazanacağı yıllık ücret...

Galatasaray'a transfer olan Osimhen'in sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte kazanacağı yıllık ücret...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 10:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçen Osimhen'in Galatasaray'dan ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Ocak ayında sözleşme fesih maddesi olduğu konuşulan Osimhen'de böyle bir maddenin de olmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen'in sözleşme detayları belli oldu. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılardan ne kadar kazanacağı ve bonus maddeleri ortaya çıktı.

6 MİLYON EURO KAZANACAK

Screenshot_5

Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Osimhen, Galatasaray'dan 6 milyon Euro garanti ücret alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar rakamın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ''sudan ucuz'' şeklinde yorumlarda bulundu.

PERFORMANSA GÖRE 3 MİLYON EURO

Victor_20Osimhen_20Galatasaray_202024

Sözleşmesinde yer alan özel bir maddeye göre, belirli sayıda gole ulaştığı taktirde 3 milyon Euro da ekstra ücret alacak.

FESİH MADDESİ YOK

Screenshot_6

Sosyal medyada dolaşan, ocak ayında isterse sözleşmesini feshedebilir maddesinin de bulunmadığı öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
En Çok Okunan Haberler
Narin'in tutuklanan amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı

Narin'in tutuklanan amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı

Araba alacaklara 700 bin lira faizsiz kredi!

Araba alacaklara 700 bin lira faizsiz kredi!

''Perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir"

''Perde arkasını anlatırsam birkaç kişi tutuklanabilir"

''Türkiye'ye geri geliyorum''

''Türkiye'ye geri geliyorum''

Batuhan Karadeniz kumar oynayıp, canlı yayın açtı!

Batuhan Karadeniz kumar oynayıp, canlı yayın açtı!

Cengiz Ünder, Fenerbahçe yönetimine rest çekti!

Cengiz Ünder, Fenerbahçe yönetimine rest çekti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.