Galatasaray'a transfer olan Osimhen'in sözleşme detayları ortaya çıktı! İşte kazanacağı yıllık ücret...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen'in sözleşme detayları belli oldu. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılardan ne kadar kazanacağı ve bonus maddeleri ortaya çıktı.

6 MİLYON EURO KAZANACAK

Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Osimhen, Galatasaray'dan 6 milyon Euro garanti ücret alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar rakamın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ''sudan ucuz'' şeklinde yorumlarda bulundu.

PERFORMANSA GÖRE 3 MİLYON EURO

Sözleşmesinde yer alan özel bir maddeye göre, belirli sayıda gole ulaştığı taktirde 3 milyon Euro da ekstra ücret alacak.

FESİH MADDESİ YOK

Sosyal medyada dolaşan, ocak ayında isterse sözleşmesini feshedebilir maddesinin de bulunmadığı öğrenildi.