Galatasaray'a transfer olan Sergio Oliveira'ya büyük şok!

Galatasaray kariyerine yaşadığı şanssızlıklarla başlayan Sergio Oliveira'ya bir şok da Transfermarkt'dan geldi. Sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce 12 milyon Euro bonservis değeri olan Sergio Oliveira'nın bonservisi 1 hafta içinde adeta eridi.

6.5 MİLYON EURO'YA DÜŞÜRÜLDÜ

Galatasaray'a transfer olduktan sonra Süper Lig'in en değerli ilk 10 oyuncusundan biri olan Sergio Oliveira'nın bonservisi 6.5 milyon Euro'ya düşürüldü. İlk 10 sıradaki yerini kaybeden Sergio Oliveira büyük bir şok yaşadı. Galatasaraylı taraftarlar Transfermarkt sitesine yoğun tepki gösteriyor.



