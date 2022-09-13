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Galatasaray'a transfer olan Sergio Oliveira'ya büyük şok!

13.09.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira'ya büyük şok... Transfermarkt sitesi Sergio Oliveira'nın 12 milyon Euro'luk değerini 6.5 milyon Euro'ya düşürdü. Böylesine büyük bir düşüşün neden kaynaklı olduğunu anlamayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Transfermarkt sitesine büyük tepki gösteriyor.

Galatasaray'a transfer olan Sergio Oliveira'ya büyük şok!
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray kariyerine yaşadığı şanssızlıklarla başlayan Sergio Oliveira'ya bir şok da Transfermarkt'dan geldi. Sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce 12 milyon Euro bonservis değeri olan Sergio Oliveira'nın bonservisi 1 hafta içinde adeta eridi.

6.5 MİLYON EURO'YA DÜŞÜRÜLDÜ

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Galatasaray'a transfer olduktan sonra Süper Lig'in en değerli ilk 10 oyuncusundan biri olan Sergio Oliveira'nın bonservisi 6.5 milyon Euro'ya düşürüldü. İlk 10 sıradaki yerini kaybeden Sergio Oliveira büyük bir şok yaşadı. Galatasaraylı taraftarlar Transfermarkt sitesine yoğun tepki gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray sergio oliveira süper li
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