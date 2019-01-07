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Galatasaray'a transferden büyük gelir

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.01.2019 12:10 | Son Güncelleme

Yıldız futbolcularından Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibine gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.

Galatasaray'a transferden büyük gelir

UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon avro geliri kasasına koydu.

Galatasaray, bu sürede Badou Ndiaye, Armindo Bruma, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Luis Cavanda, Lukas Podolski, Semih Kaya ve Lionel Carole'ün satışından, Cenk Gönen'in ise kiralanmasından gelir sağladı.

EN YÜKSEK GELİR NDIAYE'DEN
Galatasaray, son iki sezonda en yüksek bonservis bedelini Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin satışından aldı. Senegalli oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon avro karşılığında İngiltere'nin Stoke City ekibine gönderildi. Galatasaray, satışından önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye'yi bu sezon başında 750 bin avro karşılığında kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı. Bu dönemde Ndiaye'den sonra en yüksek gelir Armindo Bruma'nın transferinden kazanıldı. Alman ekibi Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek ödemelerle toplamda 13 milyon 250 bin avro verdi.

RODRIGUES ÜÇÜNCÜ SIRADA
Garry Rodrigues, Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibi, Garry Rodrigues transferi için Galatasaray'a 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü kur üzerinden alacağı yaklaşık 9 milyon avronun yüzde 20'sini anlaşma gereği Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a verecek.

SON İKİ SEZONDAKİ TRANSFERLER
Galatasaray'ın son iki sezonda bonservis ve kiralamasından gelir elde ettiği futbolcular şunlar:

Futbolcu Gittiği Kulüp Bonservis ve K. Bedeli
Badou Ndiaye Stoke City 16.000.000 avro
Armindo Bruma Leipzig 13.250.000 avro
Garry Rodrigues El Ittihad 9.000.000 avro
Bafetimbi Gomis El Hilal 6.000.000 avro
Luis Cavanda Standard Liege 2.900.000 avro
Lukas Podolski Vissel Kobe 2.600.000 avro
Semih Kaya Sparta Prag 2.000.000 avro
Lionel Carole Strasbourg 1.100.000 avro
Cenk Gönen Malaga 200.000 avro

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Galatasaray Garry Rodrigues

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