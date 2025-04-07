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Galatasaray'a transferi için gün sayılıyordu İngiltere'den talibi çıktı! Milli yıldız yol ayrımında

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2025 16:15
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Eyüpspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli eldiven Berke Özer'in talipleri artmaya devam ediyor. Süper Lig devi Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği yıldız isim için bu kez Premier Lig'in köklü kulübü Aston Villa devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a transferi için gün sayılıyordu İngiltere'den talibi çıktı! Milli yıldız yol ayrımında
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Arda Turan’ın Eyüpspor’a gelmesiyle birlikte muhteşem bir çıkış yakalayan ve milli takıma kadar yükselen Berke Özer’in sezon sonunda Galatasaray’a transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Muslera’nın vedası sonrası kaleyi devralması beklenen Berke’ye Premier Lig’ten talip çıktı.

Gösterdiği başarılı performansla birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi için Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke’yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da eflatun-sarılı ekiple masaya oturması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

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Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 10 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor’un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı. 2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı. Gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da dikkatini çekmeyi başaran Özer, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.

YENİDEN AVRUPA'YA

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Bir dönem Belçika ekiplerinden Westerlo’da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde ise Portekiz ekibi Portimonense ile Avrupa’da boy gösteren Berke Özer, daha sonra Eyüpspor’a transfer olmuş ve takımıyla 1’inci Lig’de şampiyonluk yaşamıştı. Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de de önemli performanslar sergileyen Berke Özer’in de Aston Villa’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki kaleci daha önce verdiği röportajlarda Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek istediğini dile getirmişti.

Ayrıca Almanya basınında da çıkan haberlerde, Bundesliga ekibi Leipzig’in de milli kalecinin durumunu yakından takip ettiğine dikkat çekildi.

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Süper Lig Berke Özer son dakika
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