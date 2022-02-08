SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'a transferi olay olmuştu! Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan'ı kiraladı

Galatasaray'a transferi olay olmuştu! Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan'ı kiraladı

08.02.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğulcan Çağlayan'ın günlerdir konuşulan transferi gerçekleşti. Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a olaylı bir şekilde transfer olan 25 yaşındaki futbolcu takımdan ayrıldı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Çağlayan'ı 4 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Futbolcunun 4 aylık maaşını Eyüpspor'un ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'a transferi olay olmuştu! Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan'ı kiraladı
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Gomis, Semih Kaya Erick Pulgar ve Inaki Pena transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Aytac Kara, Mbaye Diagne ve Gustavo Assunção'nun ardından Oğulcan Çağlayan da takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 25 yaşındaki golcü Eyüpspor'a kiralandı. Çağlayan'ın 4 aylık ücretini Eyüpspor ödeyecek.

ogulcan

Oğulcan Çağlayan bu sezon Galatasaray'da 9 maçta forma giydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melo, Fatih Terim'i başkan olmaya çağırdı!Melo, Fatih Terim'i başkan olmaya çağırdı!
Attıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok olduAttıkları gole sevinirken taraftardan yumruk yediler! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü şok oldu
Beklenen forvet sonunda geliyor!Beklenen forvet sonunda geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor!

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor!

Bileti kesildi Sabri Sarıoğlu sürprizi...

Bileti kesildi Sabri Sarıoğlu sürprizi...

Futbolcunun videosu ortalığı ayağa kaldırdı

Futbolcunun videosu ortalığı ayağa kaldırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.