Galatasaray'a transferi olay olmuştu! Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan'ı kiraladı

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Gomis, Semih Kaya Erick Pulgar ve Inaki Pena transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Aytac Kara, Mbaye Diagne ve Gustavo Assunção'nun ardından Oğulcan Çağlayan da takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 25 yaşındaki golcü Eyüpspor'a kiralandı. Çağlayan'ın 4 aylık ücretini Eyüpspor ödeyecek.

Oğulcan Çağlayan bu sezon Galatasaray'da 9 maçta forma giydi.



