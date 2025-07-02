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Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, Napoli'ye geri dönmüştü. Nijeryalı golcüyü yeniden kadrosuna katmak için haber bekleyen Galatasaray'a Osimhen'den mesaj geldi. Tatiline devam eden ve yarıda bölmek istemeyen Osimhen, Galatasaray'a yeniden tarih verdi.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...
Emre Şen

Victor Osimhen'in transfer sürecinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın haber beklediği Nijeryalı oyuncunun hala imza atmaması sarı-kırmızılı camiada huzursuzluk yarattı.

TATİLİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Galatasaray a Victor Osimhen den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı... 1

Victor Osimhen, Galatasaray'a 10 Temmuz'a kadar karar vermeyeceğini bildirdi. Daha önce de sarı-kırmızılı yönetime erken karar vermeyeceğini söyleyen Osimhen, şimdi de 10 Temmuz'u işaret etti.

TÜM PLANLAR OSIMHEN'E GÖRE YAPILIYOR

Galatasaray a Victor Osimhen den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı... 2

Transfer dönemi açılmasına rağmen hiçbir forvet oyuncusuyla görüşmeyen Galatasaray, tüm planlarını Osimhen'e göre yapıyor. Nijeryalı golcüyü son aşamaya kadar beklemeye karar veren sarı-kırmızılı yönetim, panik yapmak istemiyor.

AVRUPA'DAN MANCHESTER UNITED VE GALATASARAY

Galatasaray a Victor Osimhen den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı... 3

Avrupa'dan daha farklı teklifler bekleyen Osimhen, Juventus'un Jonathan David'i almasıyla birlikte olası bir teklifi daha kaybetmiş oldu. Premier Lig'den yalnızca Manchester United'ın ilgilendiği Osimhen için Avrupa'dan en güçlü teklif olarak Galatasaray'ın kontratı masada duruyor.

EN YÜKSEK TEKLİF SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELDİ

Galatasaray a Victor Osimhen den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı... 4

Victor Osimhen'e yapılan en yüksek teklif ise Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'den geldi. Osimhen'e yıllık 55 milyon Euro maaş öneren Al Hilal, tıpkı Galatasaray gibi Nijeryalı golcünün kararını bekliyor. Galatasaray Osimhen'e yıllık 17 milyon Euro maaş önermişti.

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