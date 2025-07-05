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Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, Napoli'ye geri dönmüştü. Nijeryalı golcüyü yeniden kadrosuna katmak için haber bekleyen Galatasaray'a Osimhen'den mesaj geldi. Napoli ile Galatasaray'ın görüşerek anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi!
Emre Şen

Victor Osimhen'in transfer sürecinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın haber beklediği Nijeryalı oyuncudan yeni bir haber geldi.

TATİLİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Galatasaray a Victor Osimhen den müjdeli haber geldi! 1

Victor Osimhen, Galatasaray'a 10 Temmuz'a kadar karar vermeyeceğini bildirmişti. Daha önce de sarı-kırmızılı yönetime erken karar vermeyeceğini söyleyen Osimhen, şimdi de 10 Temmuz'u işaret etmişti.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray a Victor Osimhen den müjdeli haber geldi! 2

Galatasaray'da transfer operasyonundan sorumlu olan yönetici Abdullah Kavukcu'nun İtalya’da Napoli yönetimiyle Osimhen için masaya oturduğu ve tarafların resmi olmayan bir mutabakatla vedalaştığı öğrenildi.

OKAN BURUK SADECE OSIMHEN'İ İSTİYOR

Galatasaray a Victor Osimhen den müjdeli haber geldi! 3

Yeni sezon öncesi kampa başlayan Galatasaray'da Okan Buruk, forvet transferi konusunda acele etmek istemiyor. Osimhen'in transfer edilmesini isteyen Okan Buruk, son ana kadar Nijeryalı golcüyü bekleme kararı aldı.

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galatasaray Osimhen
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