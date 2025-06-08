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Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Arabistan'a kimsenin yapamadığını yaptı

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Victor Osimhen'in geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'dan 45 milyon Euro'luk maaş teklifi alan Osimhen, Al Hilal'in teklifini reddederek Avrupa'da futbol oynamak istediğini söyledi.

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Arabistan'a kimsenin yapamadığını yaptı
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifini elinin tersiyle itti. Kolay kolay reddedilmeyecek cinsten bir maaş öneren Al Hilal, Osimhen'den beklemediği bir cevap aldı.

BONUSLAR HARİÇ 45 MİLYON EURO!

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Osimhen'e yıllık 45 milyon Euro öneren Al Hilal, Nijeryalı golcünün verdiği cevap karşısında şoke oldu. Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen Osimhen, Al Hilal'in teklifine teşekkür ederek reddetti.

GALATASARAY HALA MASADA

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Galatasaray yönetimi, Osimhen'e 21 milyon Euro yıllık maaş önermiş ve Napoli ile de her konuda anlaşmıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen Osimhen için Galatasaray ihtimali daha da artmış durumda...

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