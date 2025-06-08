Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Arabistan'a kimsenin yapamadığını yaptı

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifini elinin tersiyle itti. Kolay kolay reddedilmeyecek cinsten bir maaş öneren Al Hilal, Osimhen'den beklemediği bir cevap aldı.

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Osimhen'e yıllık 45 milyon Euro öneren Al Hilal, Nijeryalı golcünün verdiği cevap karşısında şoke oldu. Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen Osimhen, Al Hilal'in teklifine teşekkür ederek reddetti.

GALATASARAY HALA MASADA

Galatasaray yönetimi, Osimhen'e 21 milyon Euro yıllık maaş önermiş ve Napoli ile de her konuda anlaşmıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen Osimhen için Galatasaray ihtimali daha da artmış durumda...