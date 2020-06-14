Galatasaray'a Youcef Belaili'den müjdeli haber geldi

Süper Lig'e verilen koronavirüs salgını arasında yeni sezonun transfer planlamasını yapan Galatasaray, listesine sürpriz bir ismi almıştı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu elde tutamaması durumunda alternatifini de belirlemişti. O isimden Galatasaray'a müjde geldi.

Competition'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili, yönetimle görüşme yaparak sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.Haberde oyuncuyla Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ifade edilirken, futbolcunun adının Asya Şampiyonlar Ligi'nin kalan karşılaşmaları için listeden çıkartılmasının ayrılık söylentilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Suudi ekibinin de prensipleri gereği, takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncuda ısrarcı olmayacağı ifade edildi. Bu arada 28 yaşındaki sol kanadın, Galatasaray'ı sosyal medyadan takibe aldığı görülmüştü.

