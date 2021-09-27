Galatasaray'a zaferi getiren Morutan'ın avukat sevgilisine bakın! Güzelliğiyle mest ediyor

26 Eylül Pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Göztepe maçına, Romanyalı topçu Olimpiu Morutan'ın golü damga vurdu. Galatasaray'ın 1-0 yenik başladığı maçta 2. golü atarak takımına 3 puanı kazandıran Olimpiu Morutan, avukat sevgilisi Paula Olah ile paylaştığı aşk pozlarıyla büyük beğeni topluyor. İşte 22 yaşındaki Olimpiu Morutan ve sevgilisi Paula Olah'ın pozları:

OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?

Olimpiu Vasile Moruțan, 25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'nın Kaloşvar bölgesinde doğdu. Futbola Universitatea Cluj altyapısında başlayan futbolcu, 2016'da Botoșani'ye, 2018'de 700 bin avroya FCSB'ye transfer oldu.

Morutan, 17, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında yer aldı. 2021'in Haziran ayında A millî takıma çağrıldı.

Olimpiu Morutan, 2021'in Ağustos ayında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, oyuncu için eski kulübüne 3 milyon 500 bin Euro ödedi.



