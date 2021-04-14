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Galatasaray Aaron Boupendza için devrede

14.04.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gabonlu golcü Galatasaray'ın hedefinde.

Galatasaray Aaron Boupendza için devrede

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Bounpendza için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi. Gabon Media Time'ın haberine göre, sarı-kırmzılılar gelecek sezon Radamel Falcao yerine 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak üzere...

Haberde Boupendza'nın Galatasaray'ın tüm hücum oyuncularından daha fazla gol kaydettiği ve Arsenal'in de futbolcuyu izlediği aktarıldı.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Aaron Boupendza daha önce Krasnodar'ın kapısından dönmüştü. Atakaş Hatayspor, 8.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya varırken, Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmayınca transfer gerçeklememişti.

Hatayspor yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda oyuncusu için 10 milyon Euro talep ettiklerini belirtmişti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir Fb li olarak diyorum ki ; sen Gs ye git, sakin bize gelme, sen 8.5-10M Euro efecek adam degilsin

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