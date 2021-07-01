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Galatasaray Abdou Harroui ile ilgileniyor

01.07.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya takviye için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi.

Galatasaray Abdou Harroui ile ilgileniyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda son olarak bu bölge için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro teklif vereceği iddia edildi.

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Harroui son olarak Hollanda U21 Takımı'nda oynadı.

KAYNAK: İHA

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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