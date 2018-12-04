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G.Saray'dan flaş Kulüpler Birliği kararı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.12.2018 19:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Galatasaray, Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama kararı aldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Kulüpler Birliği'nin hakem Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'le ilgili yayınladığı metni geri çekene ya da düzeltene kadar Kulüp Birliği toplantılarına katılmama kararı alındığı belirtildi.

G.Saray'dan flaş Kulüpler Birliği kararı!

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 28 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Sarı kırmızılı kulüp, söz konusu açıklama geri çekilene veya düzeltilene kadar Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır. Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır. Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz. Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz.

Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir. Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kulüpler Birliği

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
çokta tın katılsan ne olur katılmasan ne olur fetöcü torinolu hakan arif erdemin takımı
sizi kim davet ettiki ? kapı önünde oynayın boş yapmayın
çokta tınnnn
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