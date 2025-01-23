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Galatasaray, Ahmed Kutucu'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.01.2025 20:12
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Galatasaray, Süper Lig'in flaş ekibi Eyüpspor’da forma giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu’yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray, Ahmed Kutucu'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları...

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki milli oyuncu Ahmed Kutucu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

6 MİLYON EURO

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Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 6 milyon Dolar bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışta edilen karın yüzde 20’si Eyüpspor’a ödenecek.

RESMİ İMZA AN MESELESİ

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Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Milli futbolcu, takıma katılmak için Florya’ya gitti. Resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig galatasaray
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