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Galatasaray Ahmed Musa'nın peşine düştü

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamasına start verdi.

Galatasaray Ahmed Musa'nın peşine düştü

Bafetimbi Gomis - Eren Derdiyok ikilisine alternatif arayan sarı kırmızılılar, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de olan Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın peşine düştü. Devre arasında Galatasaray'ın kapısından dönen Nijeryalı hücum oyuncusu, eski takımı CSKA Moskova'ya gitti. Rusya'da 15 maçta 6 gole imzasını atan Ahmed Musa'nın kiralık sözleşmesi Haziran ayında bitecek. Bonservisi Leicester City'de olan Ahmed Musa, Premier Lig'e yükselen Wolverhampton'dan teklif almasına rağmen İngiltere'ye dönmeyi düşünmüyor. Bursaspor'da oynayan, milli takımdan yakın arkadaşı Shehu ile sürekli görüşen 25 yaşındaki oyuncu kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.

Bir yıllık kiralama maliyeti toplam 3.5 milyon Euro olan Ahmed Musa'ya en yakın kulüp Galatasaray. Nijeryalı yıldızın Müslüman olması ve şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali bu transferin olasılığını artırıyor. Gomis-Eren ikilisini sayıca yeterli bulmayan Fatih Terim devre arasında Ahmed Musa ismine onay vermiş ancak mali sıkıntılar yüzünden sadece sol bek Nagatomo transfer edilmişti. Hücum hattında her bölgede forma giyebilen Nijeryalı, transferi halinde Gomis'e alternatif olabilecek ya da kanatta görev yapıp Fransız yıldıza destek verecek. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Ahmed Musa

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